Voda ubija - kako se pravilno brinuti za kućne biljke

Autor : Matea Jarak



Najveći broj kućnih biljaka nastrada od ruke nezamislivog ubojice - vode. Kako ne biste utopili svoje kućne biljke, u nastavku pročitajte sve o brizi za njih.

Sve biljke na planetu Zemlji imaju dvije stvari zajedničke - trebaju vodu i zrak. No, ono u čemu često griješimo je upravo voda i čitanje znakova kod naših zelenih ljubimica. Kao što smo i napisali, biljke trebaju zrak. Iako je činjenica da one same proizvode kisik procesom fotosinteze, također ga i troše, i to noću kad nema sunčeve svjetlosti koja je potrebna za fotosintezu. Kisik biljke uzimaju preko površine lista kroz male otvore koje nazivamo puči i preko kojih se vrši izmjena plinova, poput naših pluća. No, biljka ne uzima kisik samo kroz listove. Korijen je također bitan dio biljke preko kojeg može uzimati ne samo vodu i hranjive tvari iz tla, već i kisik i ugljikov dioksid. Kako bi korijen mogao uzimati vodu, plinove i hranjive tvari iz okoline koristi tzv. gradijent. Gradijent je, najjednostavnije objašnjeno, pojavapri kojojvoda prelazi iz područja gdje je ima više u područje gdje je ima manje. Uzimajući vodu iz okolnog tla, korijen uzima i hranjive tvari i plinove. Kada je tlo oko korijena gusto zbijeno, gotovo je nemoguće korijenu „usisati" okolnu vodu. Kad ne može uzeti vodu iz tla, korijen ne može niti uzimati plinove, zbog čega biljka polako propada. Kada ugledaju suho lišće ljudi najčešće pomisle na manjak vode i idućih nekoliko dana uporno zalijevaju svoju biljku kako bi ju izliječili. Istina je da na taj način zapravo biljku utapaju. Kako bismo omogućili svojoj biljci što ljepši život, ovo su neka od pravila kojih se trebamo pridržavati: Tegle za biljke moraju imati rupe za cijeđenje vode. Voda koja je višak se mora ocijediti iz zemlje kako ne bi ugušila korijen biljke. Prvo pravilo je da tegla mora biti dovoljno velika za biljku kako bi se korijen mogao što prirodnije širiti. Zato, nikada ne ostavljajte biljke u plastičnim posudama u kojima ste ih kupili jer u njima nemaju dovoljno mjesta. Najbolji način za to su duple posude od kojih unutarnja ima rupe dok vanjska može biti ukrasna bez rupa. Na taj način ćete osigurati cijeđenje vode i izbjeći nakupljanje vode u tanjurićima. Također, ako stavite komadić spužve koja se koristi za cvjetne aranžmane na dno ispod unutarnje tegle i umetnete komadić platnene špage poput vezice za cipele kojem skinete plastiku s vrha, omogućitćete da biljka višak vode iz tegle uzme kada joj je potrebno. Za pravilno zalijevanje biljke možete iskoristiti ovaj trik: Kako biste provjerili treba li vaša biljka vode, u zemlju ugurajte kažiprst do drugog članka. Ako je supstrat mokar ili vlažan, nemojte zalijevati. Ako je lagano vlažna zemlja, a vi imate biljku koja voli popiti, poput paprati, dolijte malo vode. Ako je zemlja suha zalijte svoju biljku. Također, testirajte količinu vode tako da zalijete biljku malom količinom vode. Dodajte vode malo po malo dok ne vidite da voda izlazi kroz ocjedne rupe na dnu tegle. Nastavite zalijevati svoju biljku s tom količinom vode, no imajte na umu da biljke ljeti trebaju više vode, dok zimi trebaju manje. Koristite mješavinu za sadnju, ne samo zemlju. Ako je prevlažna, zemlja može ugušiti korijen. Kako biste svojoj biljci omogućili dobro procjeđivanje vode, koristite mješavine u kojima se nalaze dijelovi različite veličine supstrata poput šljunka, pijeska, zemlje i treseta. Prije sadnje provjerite kakvo tlo treba vaša biljka. Upoznajte svoju biljku. Pri kupovini biljke upitajte cvjećara za upute o brizi o biljci ili iste potražite na internetu koji ima i više nego dovoljno informacija o uzgoju i brizi za kućno bilje. Kao i životinje, različite biljke zahtijevaju različitu količinu vode i hranjivih tvari. Neke biljke vole više vode od ostalih pa ćete njih i češće zalijevati, poput ukrasnih paprati. Ako uzgajate sukulente poput kaktusa ili čuvarkuća ili čak ukrasne vrste agave voda vam neće biti nikakav problem jer ove vrste vole svoju zemlju suhu gotovo kao barut. Omogućite svojoj biljci hranjive tvari. Kao i sva živa bića, i biljke jedu. One svoju hranu,kao i vodu, uzimaju iz tla i ako uzmemo u obzir da u istoj zemlji u teglici žive nekad i godinama, jasno nam je da iskoriste većinu hranjivih tvari iz tla. Zato je potrebno zemlju obogaćivati ili ju mijenjati. Postoje mnogi pripravci za nadohranjivanje zemlje za kućno bilje, čak i za zasebne skupine biljaka, poput orhideja, ukrasnih ljubica ili drvenastih biljka. Kupovina prihrane je najjednostavniji način brige za vaše biljke, no ako imate više vremena ili manji budžet, možete i sami u svojem kućanstvu napraviti odličnu dohranu za vaše biljke. Za ovaj recept su vam potrebni ovi sastojci: 2 šalice soca od kave 2 kore od banane Ljuske od 3 jaja Sastojke izmiksajte u mikseru dok ne dobijete jednoliku masu. Dvije do tri velike žlice ove mješavine dodajte svojoj biljci jednom u par mjeseci. Izvori: Theplanthunter.com.au