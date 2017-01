Već desetljećima ljubitelji poznate filmske franšize Jurski Park priželjkuju otkriće netaknute dinosaurske DNA. Nažalost, znanost je zaključila kako je to ipak nemoguće. No, u posljednjih godinu dana otkrivene su brojne druge zanimljive tvorevine i bića zarobljeni u jantaru. Od najstarije gljive na planetu do pernatog repa dinosaura, pročitajte što je sve jantar skrivao do 2016. godine.

1.) Malaksali gušterići

Veličine ne veće od kovanice, ovi su mali gušteri otkrili novi svijet bioraznolikosti koja je vladala prije 100 milijuna godina. Male žute vremenske kapsule iz sredine krede skrivale su cijeli niz za znanost novih vrsta guštera u odličnom stanju. Nožice, kandže, zubi, jastučići na nogama, pa čak i ljuske, ostale su netaknute milijunima godina, što je omogućilo znanstvenicima da dobiju cijelu sliku o životu tih guštera. U radu objavljenom u časopisu Science Advances, koautor Edward Stanley navodi: „Zadivljujuća raznolikost pronađenih vrsta pokazuje kako su tropi i prije 100 milijuna godina bili najvažnije stanište za guštere, baš kao što su i danas."

2.) Perje zaleđeno u vremenu

Dokaze o perju iz doba dinosaura znanstvenici su najčešće pronalazili među fosilnim ostatcima u stijenama iz tog doba. Zbog toga ih je otkriće netaknutih krila ptice u jantaru ugodno iznenadilo. Smatraju da su krila pripadala ptici veličine kolibrića koja je letjela prije gotovo 99 milijuna godina. Detalji koji su ostali sačuvani u jantaru su spektakularni i sugeriraju da su prapovijesne ptice bile vrlo slične današnjim. Glavna razlika između suvremenihi prapovijesnih ptica je ta što su se milijunima godina prije ptići iz jaja izvaljivali gotovo poputno razvijeni, opremljeni letnim perjem i kandžama na krajevima krila. U radu objavljenom u časopisu Nature Communications znanstvenici su prvi put opisali izgled krila potrkušaca starih 99 milijuna godina, što je omogućilo novi uvid u razvoj leta.

3.) Smrtonosna krinka

Kukci su poznati majstori prerušavanja.Sposobni su oponašati dijelove biljaka ili životinja, skrivati se od predatora ili biti predatori koji se prikradaju svom plijenu. Rad objavljen u časopisu Science Advancesu kojem su autori opisali kamufliranje kukacapotvrdio je njihov status majstora prerušavanja uz pomoć komadića organskog i anorganskog materijala. Istraživači su otkrili više od30 novih vrsta kukaca koji su se kamuflirali koristeći „otpad" iz svojeokoline, među kojima je bila i prapovijesna vrsta zlatooke (Chrysopidae) i stjenica ubojica (Reduviidae). Unatoč tome što je potrebno sofisticirano ponašanje koje zahtjeva prepoznavanje, skupljanje i sklapanje „maske", ovakvo kamufliranje nije neočekivano. Mnoge vrste koje danas žive koriste takve metode, poput vrste stjenice ubojice koja koristi tijela svojih žrtava za kamuflažu.

4.) Otrovni cvijetak

Nekoliko je ovih cvjetića manjih od malog nožnog prsta prije 14 do 45 milijuna godina zapelo u kapi smole gdje su i ostali do njihovog otkrića u rudniku u Dominikanskoj republici. U radu objavljenom u časopisu Nature Plants znanstvenici su otkrili kako vjeruju da je ta biljka bila otrovna te su je na temelju njezine sličnosti s porodicom biljaka koje sadrže alkaloid strihnin, imenovali Strychnos electri. Iako je nemoguće odrediti koliko su otrovne bile ove prapovijesne ljepotice, znanstvenici se nadaju kako će ovo otkriće bacitinovo svjetlo na bioraznolikost tog vremena.

5.)Od glave do repa

Ono za što su pretpostavljali da je komadić biljke u jantaru kupljene u Burmi iznenadilo je znanstvenike. Riječ je bila o pernatom vrhu repa dinosaura. Iako otkriveni komadić nije dovoljan kako bi se odredila vrsta dinosaura kojem pripada, znanstvenici pretpostavljaju kako je riječ o mladom celurosauru, pernatom rođaku velociraptora i tiranosaura s kojima dijeli tu skupinu. Rijetko otkriće skriva tajnu o razlikama perja između dinasaura i ptica. Osim komadića repa, autori rada objavljenog u časopisu Current Biology navode da ih je dočekalo još jedno rijetko iznenađenje: mrav. „Gotovo je nemoguće pronaći fosile dinosaura i kukca zajedno jer nastaju u drugim uvjetima. No, evo ih!", navodi Matthew Carrano, kustos Dinosaurie u Prirodoslovnom muzeju Smithsonian.

* Zašto nije moguće izolirati DNA dinosaurusa iz jantara? Odgovor nađite OVDJE.

Izvor: Smithsonianmag.com