Ljutim papričicama do dugog života

Volite ljuto? Ako je vaš odgovor „da", mogli biste živjeti duže. Podaci su to istraživanja znanstvenog tima Sveučilišta u Vermontu. Stoljećima su se papričice i jaki začini koristili u tradicionalnoj medicini, a ovo je istraživanje i potvrdilo njihov pozitivan učinak.

Prema istraživanju provedenom na medicinskom fakultetu Larner pri Sveučilištu Vermont, osobe koje konzumiraju ljute čili papričice imaju 13 % manju smrtnost, primarno od bolesti srca i srčanog udara. Unatoč tome što su se papričice i začini stoljećima koristili u tradicionalnoj medicini, samo je jedna studija provedena u Kini prije ove studije, u kojoj su znanstvenici donijeli jednake zaključke.

Koristeći nacionalnu bazu istraživanja zdravlja i prehrane (National Health and Nutritional Examination Survey), student medicine Mustafa Chopan i njegov profesor Benjamin Littenberg sakupili su podatke o više od 16 000 Amerikanaca čije su se prehrambene navike i zdravlje pratili više od 23 godine, pri čemu su birali ispitanike koji konzumiraju čili papričice. Otkrili su kako je tipičan konzument čili papričica mlad, muškarac, bijelac, američko-meksičkog porijekla, oženjen, pušač, konzumira alkohol, jede mnogo mesa i povrća, ima nizak kolesterol (HDL), niža primanja te nižu razinu edukacije uspoređujući s ispitanicima koji ne konzumiraju čili papričice. Na temelju stope smrtnosti i razloga smrti, ovi su istraživači donijeli zanimljive zaključke.

„Iako još uvijek nije u potpunosti poznat mehanizam kojim bi konzumiranje papričica smanjilo smrtnost, poznati su TRP kanali* koji služe kao primarni receptori kapsaicina, molekule jako zastupljene u papričicama, koji su odgovorni za odgovor organizma na upalu", navode autori.

Nekoliko je mogućih objašnjenja za pozitivne učinke papričica na ljudsko zdravlje. Među njima je i to da kapsaicin ima ulogu u prevenciji pretilosti i kontroli krvnog tlaka te proizvodi antimikrobiološki učinak. Također, kapsaicin potencijalno ima mogućnost izmjene mikroflore probavnog sustava konzumenta, zbog čega se mijenja otpornost osobe na razne patogene. Daljnjim istraživanjima začinjena hrana i ljute papričice mogle bi se naći na popisu terapija prepisanih za različite bolesti.

*TRP kanal ili vaniloidni receptor (TRPV1 receptori), ukoliko je podražen kapsaicinom, aktivira se i otpušta protuupalne molekule.

Izvor: Sciencedaily.com

