Uzimanje antidepresiva tijekom trudnoće može uzrokovati defekte kod novorođenčad

Prepisivanje antidepresiva trudnicama moglo bi uzrokovati pojavu urođenih mana kod novorođenčadi, pokazala je najnovija studija Sveučilišta u Montrealu. U nastavku pročitajte rezultate ovog istraživanja.

Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta Montréal (UdeM) objavljena u časopisu British Medical Journal otkriva da antidepresivi propisivani trudnicama mogu povećati šanse da se bebe rode s urođenim manama. Rizik pojave urođenih mana kod djece žena koje uzimaju antidepresive varira od 6 do 10 %, u odnosu na 3 do 5 % kod žena koje ih ne uzimaju. Razlika je dovoljno velika da se zapitamo oko uzimanja antidepresiva, pogotovo zato što nisu u potpunosti efektivni. "U trudnoći liječiš majku, ali si zabrinut za nerođeno dijete pa korist treba prevagnuti rizik", navodi glavna autorica studije Anick Bérard, profesorica na UdeM i istraživačica u dječjoj bolnici CHU Sainte-Justine.

Poznata stručnjakinja za trudnoće i depresije Bérard je već ranije uspostavila vezu između antidepresiva i niske porođajne težine, gestacijske hipertenzije, pobačaja i autizma. Njezina nova studija za zadatak je prvo imala ispitati vezu urođenih mana kod novorođene djece i majki koje boluju od depresije. Svake godine oko 135 000 žena iz Quebeca zatrudni, od kojih oko 7 % pokazuju neke znakove depresije, uglavnom blage do umjerene. Mnogo manji postotak, manje od 1 % pati od teškog oblika depresije.

U svom je ispitivanju Bérard proučavala 18 487 depresivnih žene tijekom trudnoće kroz program Quebec Pregnancy Cohort (QPC), popisu populacije na temelju grupiranja 289 688 trudnoća zabilježenih između 1998. i 2009. Od ukupnog broja podataka, čak je 30 % (3640 trudnica) uzimalo neke antidepresive tijekom prva 3 mjeseca trudnoće. "Proučavali smo promjene samo u prvom tromjesečju jer je to razdoblje kada su svi organski sustavi u razvoju," rekla je Bérard. "Nakon 12 tjedana trudnoće dijete je formirano."

Korištenje antidepresiva tijekom presudnog vremena može ometati unos serotonina do fetusa, što može rezultirati malformacijama. "Serotonin je tijekom rane trudnoće ključan za razvoj svih embrionalnih stanica i zato bilo koja tvar koja remeti proces otpuštanja i rada serotonina ima potencijal za uzrokovanje niza malformacija", dodaje autorica. Na primjer, kada u prvom tromjesečju trudnoće trudnica uzima tablete Celexa (citalopram, antidepresiv), rizik od velike urođene mane skoči s 5 na 8 %. Sve u svemu, 88 slučajeva djece rođene s urođenim manama povezano je s korištenjem lijeka. Isto tako, korištenje tableta Paxil (paroksetin, antidepresiv) povezano je s povećanim rizikom pojave srčanih mana, Venlafaksin (Effexor) s oštećenjima pluća, a triciklički antidepresivi (npr. Elavil) s brojnim defektima očiju, ušiju, lica i vrata.

Depresija je širom svijeta u porastu te je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije samoubojstvo, do kojeg depresija može dovesti, drugi najčešći razlog smrti među osobama starima od 15 do 29 godina. Depresija je posebno ozbiljna tijekom trudnoće, posebice zbog činjenice da liječnici, a ponajviše psihijatri, porodničari i drugi specijalisti, propisuju više antidepresiva trudnicama nego ikada ranije. U posljednjih deset godina, koliko je Bérard proučavala podatke QPC, udio trudnica na antidepresivima u Quebecu udvostručio se. Tako je od 21 korisnice antidepresiva na 1000 trudnoća u 1998. godini ovaj broj porastao na 43 korisnice na 1 000 trudnoća u 2009. Nova studija je pokazala da su trudnice koje koriste lijekove u pravilu starije dobi, žive same ili su na socijalnoj pomoći te potencijalno boluju i od drugih bolesti poput dijabetesa, hipertenzije i astme. Žene uglavnom nemaju financijska sredstva, slobodno vrijeme ili podršku tražiti druga rješenja, kao što je redovito vježbanje ili savjetovanje sa psihoterapeutom.

"Postoji više načina kako liječiti blage do umjerene depresije, ali morate imati vrijeme, novac i ohrabrenje da ih iskoristite", zaključuje Bérard. "S obzirom na to da sve veći broj žena obolijeva od depresije tijekom trudnoće, novi rezultati imaju izravne implikacije na njihovo liječenje", dodaje. "Ovo istraživanje još je važnije s obzirom na to da se učinkovitost antidepresiva u trudnoći u većini slučajeva depresije (blage do umjerene depresije) pokazala marginalnom. Potrebna je, stoga, visoka predostrožnost u korištenju antidepresiva tijekom trudnoće te je preporučljivo potražiti rješenja koja ne zahtijevaju lijekove."

