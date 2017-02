Index > Biologija > 10 ne baš kućnih, ali prekrasnih maca svijeta 10 ne baš kućnih, ali prekrasnih maca svijeta

Autor : Matea Jarak



Velike mačke stoljećima privlače pažnju ljudi koji im se dive, štuju ih, ali i love zbog njihovog izgleda. Vjerojatno ne postoji dijete koje ne zna za lava, tigra ili crnu panteru. No, u sjeni velikih mačaka postoji cijelo bogatstvo njihovih nižih rođaka. Saznajte sve o prekrasnim divljim mačkama iz svakog kutka svijeta.

Od 38 poznatih vrsta mačaka na svijetu, 31 vrsta pripada malim mačkama. Od pjegave mačke koja teži 1 kilogram, sve do 20-ak kilograma teškog europskog risa, ova male mačke nastanjuju 5 od 7 kontinenta (osim Australije i Antarktike) te su prilagođene na niz prirodnih i neprirodnih uvjeta: od pustinja i kišnih šuma do gradskih parkova. Nažalost, ove male mace padaju u drugi plan zbog svojih velikih rođaka iz porodice mačaka (Felidae): lavova, tigrova, leoparda, jaguara i ostalih velikih mačaka. Konzervacijske zvijezde poput lavova privlače pažnju javnosti, ali i financiranje očuvanja vrsta, iako su 12 od 18 najugroženijih vrsta iz porodice mačaka upravo male mačke. Jim Sanderson iz grupe Global Wildlife Conservation procjenjuje kako je od 2009. do 2016. godine 99 % novčanih sredstava skupljenih za zaštitu mačaka otišlo za konzervaciju velikih mačaka, zbog čega su male predstavnice vrlo malo istražene ili uopće nisu istražene. U prilog ide i njihov skrovit način života, što znanstvenicima zadaje prave glavobolje. 1. Karakal Ime karakal (Caracal caracal) dolazi od turske riječi „karakulak" što znači crne uši, po kojima je karakal i poznat. Nastanjuje dijelove Afrike, centralne i jugozapadne Azije. Prije su se karakali trenirali za lov na ptice u Indiji i Iranu, pri čemu su im od pomoći bile mogućnost da visoko skoče iz mjesta, čak i do 3 metra, i njihove velike šape kojima su rušili ptice u letu. Ova vrsta je, kao i većina mačaka, nokturalna (noćna) vrsta, a glavni su joj plijen mali glodavci, zečevi i male antilope, iako ne prezaju od napada i na veći plijen koji izmaraju brojnim manjim ozljedama. Prema IUCN crvenoj listi karakal spada u najmanje zabrinjavajuću skupinu životinja unatoč što ih se još uvijek u Africi lovi zbog krzna i mesa. 2. Jaguarundi Jaguarundi (Puma yagouaroundi) je vrsta male mačke koja naseljava tropske i suptropske dijelove Sjeverne i Južne Amerike, gdje žive u različitim staništima, od šuma i močvara do savana. Smatra se da nisu nativne u SAD-u, nego su u '40-im godinama prošlog stoljeća bježale od svojih vlasnika koji su ih držali kao kućne ljubimce. Od svih mačaka, ova vrsta najmanje sliči na mačku, više nalikuje vidri. Ima gusto jednobojno krzno, malu glavu, duguljasto i tanko tijelo, kratke noge i dugačak tanki rep. Tamnije jedinke će najčešće nastanjivati šume, dok će one svjetlijeg krzna loviti u sušim područjima. Od plijena najviše se hrane malim glodavcima, oposumima, gmazovima i pticama, ali vole zaviriti i u kokošinjce, zbog čega često nastradaju od ljudske ruke. 3.Crnonoga mačka Crnonoga mačka (Felinae nigripes) najmanja je mačka koja obitava na afričkom kontinentu. Izgledom jako podsjeća na kućnu mačku, no mačići crnonoge mačke se razvijaju mnogo brže nego mačići kućne mačke. Razlog tome je surov okoliš u kojem žive, loveći po savanama Namibije, Zimbabvea i Angole, ali i pustinjama Namib i Kalahari. Crnonoge mačke su najglasnije male mačke, što im omogućava glasanje na velikim udaljenostima koje preferiraju u svom asocijalnom životu. Nokturalne su vrste koje dnevne vrućine preleže u rupama koje su iskopali zečevi ili dikobrazi, čak i u praznim termitnjacima. Crnonoge mačke su zbog svojeg borbenog karaktera zaslužile i nadimak tigrovi mravinjaka. Ova mačka nije nimalo mazna i draga, ukoliko se osjeti ugrožena, skakat će svom napadaču po licu i grebati ga dok ne napusti njezino sklonište. 4. Margay Definitivno najljepša pripadnica porodice mačaka, margay (Leopardus wiedii) jedina je mačka u potpunosti prilagođena arborealnom načinu života (život na drveću). Stražnje noge može zarotirati za čak 180°, što joj omogućuje trčanje niz drveće glavom prema tlu, poput vjeverice. Također, stražnjim se nogama može objesiti s grane. Krzno joj je gusto i prekriveno mrljama i rozetama, dok joj je dugačak rep prekriven tamnim prstenovima. Maragay ima neobično velike oči koje joj pomažu u noćnom lovu šumama Južne Amerike gdje nastanjuje crnogorične i bjelogorične šume, no zamijećena je i na plantažama kakaa, kave i riječnih guštika. Hrani se malim sisavcima poput štakora, vjeverica, oposuma i ljenjivaca, ali će loviti i ptice i prigristi voće na koje naiđe. Najveći problemi s kojima se suočava mačka margay su krivolov zbog krzna i deforestacija njenog prirodnog staništa u svrhu razvoja plantaža. Još jedan razlog zašto su ove mačke gotovo ugrožene je taj što ne mogu imati više mačića i mogu imati leglo samo svake 2 godine, kada pola mačića ugine. 5. Afrička zlatna mačka Afrička zlatna mačka (Caracal aurata) jedna je od najmanje poznatih vrsta mačaka na svijetu. Gotovo je dvostruko veća od kućne mačke, s dugom njuškom, kratkim nogama i velikim šapama. Krzno joj je zlatno-crvene boje bez tipičnih oznaka; može imati pjege po cijelom tijelu, samo po vratu i leđima ili pjege izostaju. Glava joj je relativno mala u odnosu na tijelo s velikom njuškom dok su joj velike oči često zelene do zlatno-smeđe boje. Afrička zlatna mačka jedina je afrička vrsta mačke koja u potpunosti ovisi o šumi. Endemska je u tropskim šumama Afrike gdje postoje dvije vrlo udaljene populacije u zapadnom dijelu centralne Afrike te uz zapadnu obalu prema sjeveru. Nalazimo ju u višim predjelima u kišnim šumama, planinskim šumama, šumama bambusa i poplavnim šumama. Glavni plijen su joj glodavci ali se voli počastiti i ostalim malim sisavcima, pticama, čak i malim primatima. Afrička zlatna mačka je ugrožena i prijeti joj izumiranje zbog gubitke više od 44 % staništa, poglavito zbog izgradnje cesta kroz šume u kojima obitava. U idućem nastavku upoznajte novih 5 vrsta maca iz Azije! Izvori: Wildcatconservation.org Bigcatrescue.org Iucnredlist.org Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus