Kako se naše stanice švercaju?

Jedan od misterija živog tijela je kretanje stanica, ne samo u krvi, nego i kroz stanične i druge barijere. U nastavku pročitajte koje prečace koriste naše stanice.

Novo istraživanje Instituta Weizmann znanosti je otkrilo odgovore na pitanje o kretanju naših stanica, pogotovo o kretanju imunoloških stanica tijekom utrke do mjesta infekcije i upale. Studija je pokazala da ove bijele krvne stanice aktivno otvaraju prozore u unutrašnjim stijenkama krvnih žila, kako bi izašle kroz krvnih žila te brzo stigle do područja infekcije.

Profesor Ronen Alon i njegov tim znanstvenika na Zavodu za imunologiju Instituta Weizmann otkrio je kako različite bijele krvne stanice utiru svoj put kroz stijenke krvnih žila kada dođu do svog određenog „izlaza s autoceste". Koristeći snagu vlastite jezgre, bijele stanice se umeću između stanica stijenke žila, endotelne stanice. Kako bi prošle, rastavljaju strukturna vlakna (filamente), takozvani stanični kostur (citoskelet stanice), zbog čega nastaju velike rupe, po nekoliko mikrona velike u promjeru.

Prof. Alon objašnjava kako je jezgra najveća i najčvršća struktura u stanici. Kada se aktiviraju mehanizmi za imunološki odgovor, nastaju sile dovoljno jake da proguraju stanicu kroz barijeru krvnih žila. Znanstvenici su u stvarnom vremenu pratili citoskelete endotelnih stanica u trenutku kada su ih imunološke stanice prelazile. Također, pratili su ponašanje jezgara različitih bijelih krvnih stanica tijekom stiskanja i sudbine razne vrste aktinskih vlakna koje čine kostur endotelnih stanica. Istraživači su koristili brojne metode, uključujući fluorescencijsku i elektronsku mikroskopiju. Rezultati ovog istraživanja nedavno su objavili njegovi studenti Sagi Barzilai i Francesco Roncato te postdoktorand doktor Sandeep Kumar Yadav u časopisu Cell Reports.

Početna teza znanstvenika je bila da endotelne stanice pomažu bijelim krvnim stanicama da se proguraju kroz stijenku stišćući se poput malog mišića, no tijekom ovog istraživanja nisu našli dokaze za takvu suradnju. Profesor Alon navodi: „Naša studija pokazuje da endotelne stanice, za koje smo smatrali da su aktivan asistent u ovom procesu prelaska stjenki krvnih žila, predstavljaju više promatrača, dok bijele krvne stanice i njihove jezgre aktivno proizvode praznine i prijelaze kroz krvne žile."

Osim što je povećano osnovno razumijevanje o tome kako različiti akteri imunološkog sustava dopiru do svojih ciljnih mjesta diferencijacije i aktivnosti, rezultati također mogu pomoći u istraživanjima raka. „Vjerujemo da male podskupine metastatskih tumorskih stanica imaju sposobnost kopiranja mehanizama koje imunološke stanice koriste za izlazak iz krvnih žila u plućima, koštanoj srži, mozgu i drugim organima. Na taj način ćemo možda moći identificirati te podskupine i reagirati prije nego te stanice napuste svoj izvorni položaj i krenu u invaziju na udaljene organe", zaključuje Alon.

Izvor: Sciencedaily.com

