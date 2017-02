Nova terapija mogla bi zaustaviti demenciju

Asocijativno pamćenje potrebno je za dugoročno povezivanje i prisjećanje situacija, mjesta i ljudi. Nova studija pokazala je kako je aktivacija samo jednog proteina potrebna da se dugoročno pamćenje obradi i pohrani. U nastavku pročitajte sve o ovom zanimljivom otkriću.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Barceloni objavili su rad u časopisu Biological Psychiatry u kojem su otkrili kako je samo jedan protein, nazvan CRTC1, potreban za obradu i pohranjivanje dugoročnog pamćenja. U prethodnim su studijama, istraživači pokazali kako je razina CRTC1 proteina poremećena u mozgu pacijenata oboljelih od Alzheimerove bolesti u ranim fazama. Asocijativno je pamćenje jedna od prvih kognitivnih sposobnosti koja se mijenja kod dementnih pacijenata. Nova studija otkrila je da do prekida funkcije proteina CRTC1 dolazi čak i dok se odvija neuralna degeneracija*.

Kako bi vratili funkciju CRTC1, istraživači su koristili gensku terapiju kojom su uveli kopije gena u skupini neurona u hipokampusu miša koji je služio kao model neuralne degeneracije. Miševi koji su već patili od smanjenog pamćenja i neuropatologije, nakon liječenja ovom genskom terapijom mogli su se prisjetiti negativnog iskustva koje su imali u prošlosti. Miševi koji su primili placebo tretman nisu se sjećali negativnog iskustva i ponašali su se uobičajeno. Carlosa Saure, jedan od autora rada objašnjava: „Značaj ovog otkrića je taj da aktivacijom određenih neurona u hipokampusu zaustavljamo gubitak pamćenja čak i u kasnim fazama neuralne degeneracije."

*oštećenje i propadanje živčanih stanica,

Izvor: Sciencedaily.com

