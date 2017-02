3D isprintana koža

Tehnologija je upravo u svom zlatnom usponu, s jednim ciljem - poboljšati kvalitetu života ljudi. Kako bi u tome uspjeli znanstvenici su napravili još jedan veliki korak za znanost. Osmislili su umjetno proizvedenu ljudsku kožu. U nastavku pročitajte na koje sve načine 3D printana koža može promijeniti život ljudima.

Znanstvenici sa Sveučilišta Carlos III de Madrid (UC3M), Centra za energetiku, zaštitu okoliša i tehnološka istraživanja (CIEMAT) i Sveučilišne bolnice Gregorio Maranon, u suradnji s tvrtkom BioDan Group predstavili su prototip 3D bioprintera koji može stvoriti potpuno funkcionalnu ljudsku kožu. Ova koža je prikladna za transplantaciju kod bolesnika ili za istraživanje i ispitivanje kozmetičkih, kemijskih i farmaceutskih proizvoda.

Istraživanje je nedavno objavljeno u elektronskoj verziji znanstvenog časopisa Biofabrication. U ovom članku tim istraživača je pokazao da je po prvi put, koristeći nove tehnologije 3D ispisa, moguće proizvesti odgovarajuću ljudsku kožu. Jedan od autora, José Luis Jorcano, profesor pri UC3M na odjelu za bioinženjering i strojarstvo te voditelj mješovite jedinice CIEMAT/UC3M u Biomedicinskom inženjerstvu, ističe da se ova koža „može transplantirati bolesnicima ili koristiti za testiranje kemijskih proizvoda, kozmetičkih ili farmaceutskih proizvoda u količinama i po cijeni koje zahtjeva industrija."

Nova ljudska koža jedan je od prvih funkcionalnih ljudskih organa kreiran koristeći bioprinting koji će biti predstavljen na tržištu. Nova tehnologija replicira prirodne strukture kože, prvi vanjski sloj, epidermis (sa svojim slojem stratum corneum koji služi kao zaštita protiv vanjskog okoliša), kao i deblji, dublji sloj, dermis. Ovaj posljednji sloj sastoji se od fibroblasta koji proizvode kolagen, protein koji daje elastičnost i mehaničku čvrstoću kože.

Biotinte su ključ za 3D bioprinting, poručuju stručnjaci. Pri stvaranju kože, umjesto uložaka i tinte u boji, koriste se injektori s biološkim komponentama. Riječima Juan Francisca del Cañizo, doktora Sveučilišne bolnice Gregorio Maranon i istraživača Sveučilišta Complutense de Madrid: „Poznavanje miješanja bioloških komponenti, uvjete u kojima se s njima radi tako da stanice ne propadaju te načina na koji dobiveni produkt ispravno sačuvati je kritično za rad sustava". Princip stvaranja kože bazira se na slojevitom slaganju biotinte koju su patentirali CIEMAT i BioDan grupa, čije slaganje kontrolira računalo. Tanki slojevi biotinte slažu se jedan na drugi po točnom rasporedu tvoreći tako novu kožu.

Proces za proizvodnju ovih tkiva može se provesti na dva načina: proizvodnjom presatka kože (od stanica donora) u velikim razmjerima za industrijske procese te stvaranjem autologne (imunokompatibilne) kože, koja se proizvodi od stanica pacijenta za terapijske svrhe, kao što je liječenje teških opeklina. „Mi koristimo samo ljudske stanice i komponente za proizvodnju kože koja je bioaktivna te može proizvoditi vlastiti ljudski kolagen, čime će se izbjeći korištenje životinjskog kolagena koji se koristi u drugim metodama", navode znanstvenici. I to nije kraj priče jer znanstvenici također istražuju načine za proizvodnju drugih ljudskih tkiva.

Postoji nekoliko prednosti ove nove tehnologije. „Ova metoda bioprintinga omogućava koži da se generira na standardizirani, automatizirani način i postupak je jeftiniji nego ručna izrada", ističe Alfredo Brisac, izvršni direktor BioDan grupe, španjolske bioinžinjering tvrtke specijalizirane za regenerativnu medicinu koja surađuje na istraživanju i komercijalizaciji ove tehnologije. Trenutno, ova tehnologija je u fazi odobravanja od strane različitih europskih regulatornih agencija kako bi jamčila da je koža koja nastaje adekvatna za transplantaciju žrtava opeklina i pacijenata s drugim kožnim problemima. Osim toga, dobivena tkiva testirat će se za korištenje u farmaceutskim proizvodima, kao i u kozmetici i kemijskim proizvodima za koje trenutni propisi zahtijevaju testiranja koja ne koriste životinje.

Izvor: Sciencedaily.com

______

Nieves Cubo, Marta Garcia, Juan F del Cañizo, Diego Velasco, Jose L Jorcano.

3D bioprinting of functional human skin: production and in vivo analysis.

DOI: 10.1088/1758-5090/9/1/015006

______