Nova vrsta raka izravno iz Hogwartsa

Autor : Matea Jarak



Nije neuobičajeno da novootkrivene vrste dobiju ime po poznatim osobama, pa smo tako mogli upoznati paprati koje su dobile ime po Lady Gaga, gibona Skywalkera i odnedavno noćnog leptira s plavim tupeom imena donaldtrumpi. U današnjem članku upoznajte raka iz Hogwartsa, vrstu Harryplax severus.

Dok se nije mnogo znalo o životinjama koje žive oko koraljnih grebena, bivši marinac Harry Conley okrenuo se istraživanju te bi često posjećivao otok Guam u zapadnom Tihom oceanu. Tamo je kopao duboko u kršu gdje je pronalazio fascinantna stvorenja koja su izgledala kao magijom napravljena u Hogwartsu. Gotovo 20 godina nakon otkrića i smrti Harryja Coneleya, tajna je otkrivena na stranicama časopisa ZooKeys, Harry je otkrio novu vrstu i rod rakova, Harryplax severus. Kopajući i do 30 metara dubine u krškim koraljnim grebenima u Guamu, Harry Conley je prikupio mnoge primjerke koji su ostali u njegovoj osobnoj kolekciji do početka 2000. godine kad je dr. Gustav Paulay, trenutno zaposlenik Sveučilišta Florida, predao primjerke drugom autoru ovog istraživanja, dr. Peteru Ngu, s Nacionalnog Sveučilišta u Singapuru, što je rezultiralo brojnim otkrićima i publikacijama. Među mnogima, međutim, bili su i neobični primjerci koje su proučavani tek kasnije. Nedavno su dr. Peter Ng i njegov kolega s Nacionalnog Sveučilišta u Singapuru i glavni autor na radu, dr. Jose Christopher E. Mendoza, otkrili da oni predstavljaju ne samo nove vrste, već i novi rod. Dajući ime Harryplax novom rodu, dva su autora odala počast izvornom sakupljaču Harryu Conleyu, kojeg opisuju kao „mirnog bivšeg marinca čvrstih odluka i zlatnog srca", a čija su nastojanja „znatno pomogla u pomorskim znanostima." Ime također odaje počast glavnom protagonistu u poznatoj seriji romana J. K. Rowling, čije su magične sposobnosti znanstvenici usporedili s Conleyevim talentom za pronalaženje rijetkih ili novih vrsta. Od dvoje autora, Mendoza je priznao da je „Potterhead" (fan Harry Pottera), i kako nije htio propustiti priliku imenovanja novih rakova prema svojim omiljenim izmišljenim likovima. Doktor Ng, koji je osobno poznavao Harrya Conleya, bio je prilično zadovoljan i sretan pristati na ime. Ime vrste raka je severus, inspirirano još jednim likom iz knjiga o Harryu Potteru, profesorom Severusom Snapeom, koji unatoč tome što je središnji lik u seriji, drži svoju pozadinu i ciljeve tajanstvenima do samog kraja, otkrivajući ključnu tajnu. Zato što Snape tek na kraju otkriva svoj pravi identitet, autori su zaključili da je to ime stvoreno za „novu vrstu koja im je izmakla otkriću do sada, gotovo 20 godina nakon što je prvi put prikupljena." Nova vrsta je malen rak, manji od jednog centimetra u dužinu i širinu, i može se naći u krškim koraljnim grebenima ili pod stijenama, u šupljinama. Kako bi preživjela u tamnim dubinama, vrsta je evoluirala s reduciranim očima, dobro razvijenim ticalima i dugim, tankim nogama. Za sada je zabilježena samo na otoku Guamu. Izvor: Sciencedaily.com _______ Jose C.E. Mendoza, Peter K.L. Ng. Harryplax severus, a new genus and species of an unusual coral rubble-inhabiting crab from Guam (Crustacea, Brachyura, Christmaplacidae). DOI: 10.3897/zookeys.647.11455