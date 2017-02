Index > Antropologija > Matematičke sposobnosti ipak nisu urođene Matematičke sposobnosti ipak nisu urođene

Autor : Matea Jarak



Iako bi bilo vrlo zgodno imati sposobnost brzog brojanja, kao što to ima Dustin Hoffman u filmu Kišni čovjek, znanstvenici su dokazali da naš mozak ipak ne broji baš najbolje. Nova teorija kako mozak prvo uči osnovne matematike mogla bi promijeniti pristup identificiranju i poučavanje učenika s teškoćama u učenju matematike. Istraživači sada bolje razumiju kako, kada i zašto ljudi shvaćaju matematičke vještine.

Iako bi bilo vrlo zgodno imati sposobnost brzog brojanja, kao što to ima Dustin Hoffman u filmu Kišni čovjek, znanstvenici su dokazali da naš mozak ipak ne broji baš najbolje. Nova teorija kako mozak prvo uči osnovne matematike mogla bi promijeniti pristup identificiranju i poučavanje učenika s teškoćama u učenju matematike. Istraživači sada bolje razumiju kako, kada i zašto ljudi shvaćaju matematičke vještine.

Znanstvenici sa Sveučilišta Ben-Gurion u Negevu (BGU) izdali su rad u kojem su opisali kako, kada i zašto ljudi shvaćaju svakodnevne matematičke vještine. Rad je izdan u časopisu Behavioral and Brain Sciences. Danas najšire prihvaćena teorija sugerira da se ljudi rađaju s „osjećajem za brojeve" ili urođenom sposobnošću da prepoznaju različite količine, poput broja namirnica u košarici, te da ova sposobnost s godinama postaje sve bolja. Rani matematički nastavni programi i alati za dijagnosticiranje teškoća u učenju matematike poput diskalkulije (poremećaj pri kojem je teško shvatiti brojeve i matematičke koncepte) temeljeni su na teoriji „osjećaja za brojeve". Doktorandi Naama Katzin i Maayan Harel te profesor Avishai Henik, suradnici na odjelu psihologije pri BGU i centra za neuroznanost Zlotowski, surađivali su s doktoricom Tali Leibovich iz Laboratorija za numeričku kogniciju (Department of Psychology & Brain and Mind Institute) pri Sveučilištu Western Ontario. „Ako možemo razumjeti kako mozak uči matematiku i kako razumije brojke i složenije matematičke koncepte koji oblikuju svijet u kojem živimo, bit ćemo u stanju učiniti matematiku više intuitivnom i ugodnijom za korištenje", navodi dr. Leibovich. „Ova studija je prvi korak u postizanju tog cilja. Studija izaziva prevladavajuću teoriju „osjećaja za brojeve". Druge teorije ukazuju na to da je „osjećaj veličine", koji omogućuje razlikovanje različitih veličina, kao što su gustoća dvije skupine jabuka ili površina dvije pizze, još osnovniji i instinktivniji nego osjećaj za brojeve. Istraživači tvrde da je razumijevanje odnosa veličina i broja presudan za razvoj viših matematičkih sposobnosti. Kombinacijom broja i veličine (npr., prostor, gustoća i opseg), možemo brže i učinkovitije donositi odluke. Za primjer možemo uzeti dilemu odabira najbržeg reda na naplatnim kasama u trgovinama. Dok većina ljudi intuitivno stane u red iza nekoga s manje ispunjenom košaricom, često su bolji izbor kolica napunjena manjim brojem velikih namirnica. Način na koji donosimo takve odluke otkriva kako ljudi koriste prirodnu korelaciju između broja i veličine za usporedbu stvarne veličine. Jedan od primjera starijih studija provedenih na „osjećaju za brojeve" i „osjećaju za veličine" je ona znanstvenika iz New Yorka. Na tom su radu znanstvenici opisali kako djeca imaju osjećaj za veličinu i brojeve. Djeci staroj 6 mjeseci na izbor su davali 2 slike, jednu s 10 točki i drugu na kojoj se broj točki mijenjao od 10 do 20. Mijenjanjem pozicije i broja točki na drugoj slici, testirali su kogniciju djece: djeca te dobi preferiraju gledati nove stvari, poput novog broja točki. Tako su pokazali da su djeca više pažnje posvećivala slici na kojoj se broj točki mijenjao, nego prvoj slici na kojoj je broj točki bio jednak, unatoč mijenjanju pozicija točki. Primjer takvog ponašanja može potvrditi i svaka majka malog djeteta. Dovoljno je staviti veću količinu hrane u jedan tanjur i manju u drugi i pratiti za kojim će tanjurom posegnuti dijete. Mogućnost da percipiraju veličinu hrane, a ne njenu brojnost, u najvećem će broju slučajeva završiti posezanjem za punijim tanjurom (najčešće tanjurom iz kojeg roditelji jedu). Iako ova studija za sad otvara više pitanja nego što daje odgovora, znanstvenici pozivaju stručnjake da se uključe u istraživanje. Rezultati tih istraživanja mogli bi pomoći u identifikaciji diskalkulije kod djece predškolskog uzrasta: trenutačno je moguća dijagnoza diskalkuje samo kod djece koja već idu u školu, gdje su već u zaostatku naspram ostale djece. Izvor: Sciencedaily.com ______ Tali Leibovich, Naama Katzin, Maayan Harel, Avishai Henik. From 'sense of number' to 'sense of magnitude' - The role of continuous magnitudes in numerical cognition. DOI: 10.1017/S0140525X16000960