Otkriven macaklin koji iskače iz vlastite kože

Gušteri su poznati po svojoj mogućnosti odbacivanja repa kako bi zbunili predatore. Rep se, nakon što ga gušter odbaci, još neko vrijeme miče zbog živčanih impulsa. Nakon nekog vremena gušteru izraste novi rep. Ali što kad rep nije dovoljan?

Nedavno opisana vrsta macaklina ima još jedan as u rukavu: kad ga predator uhvati, on odbacuje dijelove ili čak cijelu svoju kožu prekrivenu velikim ljuskama. Geckolepis megalepis je vrsta macaklina s ljuskama poput onih kod riba. Noćna je životinja koju možemo pronaći samo na Madagaskaru i Komorskim otocima.

Donedavno, ova je vrsta bila zabilježena samo u malom rezervatu na sjeveru Madagaskara. Osim što lako odbacuje svoju kožu, njegove su ljuske veće od ljuski bilo kojeg macaklina - najveća ljuska pokriva gotovo 8 % duljine tijela macaklina! Rad je objavljen u časopisu Peer Journal.

Posebne stanice u tkivu ispod ljuski, gdje su ljuske spojene s kožom, mogu se u potpunosti regenerirati i pokriti kožu novim gotovo identičnim ljuskama u svega nekoliko tjedana. Čini se kako tijekom regeneracije kože macaklinu ne ostaju nikakvi ožiljci, zbog čega je ova vrsta vrlo zanimljiva liječnicima koji pomažu pacijentima stradalima od opekotina ili čak oboljelima od raka kože.

Izvor: Sciencedaily.com

Mark D. Scherz, Juan D. Daza, Jörn Köhler, Miguel Vences, Frank Glaw.

Off the scale: a new species of fish-scale gecko (Squamata: Gekkonidae: Geckolepis) with exceptionally large scales.

DOI: 10.7717/peerj.2955

