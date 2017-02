Index > Zdravlje i medicina > Većim unosom vode efikasnije gubimo kilograme Većim unosom vode efikasnije gubimo kilograme

Autor : Matea Jarak



Iako je vrijeme novogodišnjih odluka davno iza nas i mnogi su već odustali od napornog vježbanja i dijeta, oni koji se još uvijek drže svoje odluke i broje kalorije moraju pripaziti. Iako smanjen unos kalorija i redovito vježbanje rezultiraju gubitkom kilograma, često griješimo u najosnovnijem koraku-konzumaciji vode. U nastavku pročitajte zašto je važno piti dovoljno vode dok smo na dijeti.

U novoj studiji koju su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Illinois ispitane su prehrambene navike više od 18 300 odraslih Amerikanaca. Otkrili su da je većina osoba koje su povećale unos obične vode iz slavine, boce ili aparata za vodu za samo 1 %, smanjila svoj dnevni unos kalorija, kao i konzumaciju zasićenih masnih kiselina, šećera, natrija i kolesterola. Ljudi koji su povećali potrošnju vode za jednu, dvije ili tri čaše dnevno smanjili su svoj ukupni energetski unos za 68 do 205 kalorija dnevno, a unos natrija za 78 do 235 mg, podaci su navedeni u objavljenim rezultatima istraživanja profesora kineziologije i zdravlja Ruopenga Ana sa Sveučilišta Illinois. Također, rezultati su pokazali da su ispitanici konzumirali od 5 do 18 grama manje šećera te da su smanjili dnevni unos kolesterola za 7 do 21 miligrama. „Odnos unosa obične vode tijekom dijete je sličan između različitih rasa/etničkih pripadnosti, obrazovanja i prihoda te težine tijela", navodi An. Sudionici istraživanja su se morali prisjetiti svega što su konzumirali tijekom dva dana između kojih je prošlo 3 do 10 dana. An je izračunao količinu unesene obične vode kod svakog sudionika kao dnevni udio vode iz hrane i pića. Pića poput nezaslađene crne kave i biljnih čajeva nisu ubrajani kao izvor obične vode, ali se udio vode iz tih pića pribrajao u ukupnu konzumaciju vode. U prosjeku, sudionici istraživanja su konzumirali oko 4,2 čaše vode na dnevnoj bazi, što je oko 30 % ukupnog dnevnog unosa vode tijekom dijete. Prosječni kalorijski unos sudionika iznosio je 2157 kalorija, uključujući 125 kalorija iz zaslađenih napitaka i 432 kalorija iz brze hrane, kao što su nisko hranjiva hrana, kalorijski bogata, ali nezdrava hrana poput slastica, kolača i grickalica, koje su dobre za raznolikost, ali ne i za kvalitetu zdrave prehrane. Malo, ali statistički značajno povećanje dnevne potrošnje vode za 1 % bilo je povezano s manjim unosom kalorija, pogotovo onih iz zaslađenih napitaka, masnoća, namirnica bogatih natrijem i kolesterolom. Unos vode ja važan za ispiranje organizma od nakupljenih štetnih tvari koje nastaju metabolizmom ugljikohidrata i masti, kao i tvari koje se otpuštaju iz masnih naslaga koje se tope tijekom dijete. Voda je medij koji igra ključnu ulogu u oslobađanju organizma od otrova. Ujedno služi kao jedinstveno otapalo za hranjive tvari i odstranjivanje suvišnih produkata izmjene tvari iz organizma. Voda nema energetsku vrijednost, a njenim unosom prije obroka u organizmu se javlja osjećaj sitosti, što dovodi do manjeg unosa hrane, a posljedično i do uspješnijeg mršavljenja. >>> Važnost pravilnog unosa tekućine za zdravlje Izvor: Sciencedaily.com