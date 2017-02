Index > Antropologija > Što određuje hoćete li biti ljevak ili dešnjak? Što određuje hoćete li biti ljevak ili dešnjak?

Autor : Matea Jarak



Kako se zove osoba koja piše i lijevom i desnom rukom? Lješnjak! Za razliku od lošeg vica, u nastavku pročitajte zanimljivo istraživanje o ljevacima i dešnjacima.

Kako se zove osoba koja piše i lijevom i desnom rukom? Lješnjak! Za razliku od lošeg vica, u nastavku pročitajte zanimljivo istraživanje o ljevacima i dešnjacima.

Znanstvenici su do sada smatrali da o tome kojom će rukom osoba pisati odlučuje naš mozak, tj. lijeva ili desna hemisfera mozga. Novo istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Bochum, pokazalo je kako to ipak nije slučaj te su svoje rezultate objavili u časopisu eLife. „Rezultati fundamentalno mijenjaju naše razumijevanje uzroka asimetrije između hemisfera", poručuju autori. Razlike u genetskoj aktivnosti desne i lijeve hemisfere mozga su do sada bile jedini očiti razlog pojave dešnjaka i ljevaka u ljudskoj populaciji. Preferencijsko korištenje jedne ili druge ruke moglo se pratiti još u maternici od 8. tjedna trudnoće, dok se od 13. tjedna trudnoće ultrazvukom moglo vidjeti preferira li nerođeno dijete sisati desni ili lijevi palac ruke. Nadalje, osnovni princip organizacije mozga je njegova podjela, tj. strukturna i funkcionalna razlika između dviju hemisfera. Smatra se da je ta razlika između hemisfera evolucijski napredak: izbjegavaju se nepotrebne dvostruke živčane aktivnosti, prijenos živčanih impulsa je efikasniji i brži te omogućava bolju koordinaciju kretanja što je bitno kod životinja koje se kraću u jatu ili plovi (npr. čvorci u velikim jatima). Kod ljudi je pozitivan utjecaj podjele mozga na hemisfere vidljiv u mnogim kognitivnim procesima, poput učenja stranog jezika, pamćenju, koncentraciji, percepciji lica i prepoznavanju emocija. Brojna istraživanja na ljevorukim osobama također su pokazala da su neki od neuropsihijatrijskih poremećaja poput autizma, depresije, šizofrenije ili alkoholizma, češći kod ljevaka nego dešnjaka. Pokretanjem ruku i šakama upravlja motorički centar u mozgu. Iz njega se šalju informacije putem živčanih impulsa do leđne moždine koja tu informaciju o pokretu pretvara u sami pokret. Ipak, motorički centar mozga nije od početka razvoja ploda povezan s leđnom moždinom. Prekursori (preteče) koji određuju preferencijsku ruku vidljivi su i prije pojave konekcije između ta dva dijela centralnog živčanog sustava. Iz tog su razloga znanstvenici razvili hipotezu da bi, umjesto mozga, leđna moždina mogla biti sustav odgovoran za izbor preferencijalne ruke. Analizirali su ekspresiju gena u leđnoj moždini u razdoblju od 8. do 12. tjedna trudnoće te su zabilježili aktivnost u dijelovima leđne moždine za koje se zna da upravljaju pokretima ruku i nogu. Aktivnost gena se razlikovala za lijevu i desnu ruku nerođenog djeteta. Znanstveni tim je ovu različitu aktivnost objasnio kroz epigenetičke faktore* koji utječu na različitu aktivnost istih gena. Zaključno, ovo istraživanje baca novo svjetlo na istraživanja mozga i kako okoliš utječe na razvoj nerođenog djeteta. Nadalje, javlja se i potencijal za istraživanje pojave neuropsiholoških poremećaja već od rane faze razvoja djeteta. Samim time što su znanstvenici otkrili kako leđna moždina, a ne mozak odlučuje o našoj preferentnoj ruci, te da okoliš također ima utjecaj na naš razvoj, otvorila su se nova pitanja o istraživanju ljudskoga mozga. *Epigenetika je znanstvena disciplina biologija, odnosno genetike, koja proučava nasljedne promjene u ekspresiji gena koje nisu uzrokovane promjenom u DNA. Proučava nasljeđivanje ekspresije gena (aktivni i neaktivni geni) koji ne uključuju promjene u sekvenci DNA: promjena u fenotipu bez promjene u genotipu. Do epigenetičkih promjena može doći zbog nekoliko faktora: starost, okoliš, način života i bolest. Jednostavnim riječima, jednaki geni pod različitim okolišnim utjecajem mogu biti različito aktivni. Izvor: Sciencedaily.com ______ Sebastian Ocklenburg, Judith Schmitz, Zahra Moinfar, Dirk Moser, Rena Klose, Stephanie Lor, Georg Kunz, Martin Tegenthoff, Pedro Faustmann, Clyde Francks, Jörg T Epplen, Robert Kumsta, Onur Güntürkün. Epigenetic regulation of lateralized fetal spinal gene expression underlies hemisheric asymmetries. DOI: 10.7554/eLife.22784 ______