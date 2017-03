Kako u 20-ima poboljšati život u 50-ima?

Tijelo pamti - najčešća je uzrečica koju čujemo kad nešto pođe po zlu. Naravno da kad si mlad imaš osjećaj da možeš sve i ne zabrinjavaš se činjenicom da si se uspuhao na stepenicama do prvog kata. No, zanemarivanje vlastitog tijela dok smo mladi ima opasne posljedice po naše zdravlje u 50-ima i 60-ima. U nastavku saznajte kako danas možete spasiti svoje zdravlje za 30 godina.

Znanstvenici sa Sveučilišta Duke su proveli istraživanje na 775 sudionika u dobi od 30 do 100 godina i objavili ga u časopisu Journals of Gerontology kao dio istraživanja u sklopu projekta MURDOCK. Sudionici istraživanja su imali 3 jednostavna zadatka: ustajati se iz sjedećeg položaja kroz 30 sekundi, stajati na jednoj nozi 1 minutu i hodati 6 minuta. Iako zvuči jednostavno iznenadili biste se rezultatima: očekivano, mlađi su imali buno bolje rezultate od starijih osoba. No, znanstvenici su primijetili kako su starije osobe počele imati probleme s ustajanjem iz stolice već sa 50 godina, dok su se šetnje pokazale prenaporne za osobe stare 60 i 70 godina.

Autori navode kako je najveći problem otkrivanje zdravstvenih tegoba, do čega dođe tek u kasnijim godinama, između 70. i 80. godine starosti. Do tada smo propustili gotovo 40 godina da poboljšamo svoje zdravlje. Autori se nadaju kako će njihovo istraživanje potaknuti liječnike da ranije potraže potencijalne zdravstvene tegobe kod svojih pacijenata, a da će pacijente potaknuti da što ranije krenu paziti na svoje zdravlje. Naše ponašanje u 20-ima i 30-ima izravno utječe na kvalitetu života u 60-ima i 70-ima. Drugim riječima, ne čekajte 80 godina kada se nećete moći ustati iz stolca.

>>>Tjelovježba može ublažiti osteoporozu

>>>Pobijedite depresiju - vježbom!

Autori preporučuju svakodnevnu aktivnost koja uključuje aerobne aktivnosti i treninge snage, poput fitnesa. Svakodnevnim vježbanjem radimo na svojoj ravnoteži i fleksibilnosti, kao i tonusu mišića koji je vrlo bitan za potporu tijela, posebice kod žena koje su sklonije osteoporozi i iskrivljenju kralješnice. Neki od ostalih savjeta za bolje zdravlje su:

Ranije ustajanje

Pozitivna motivacija

Pravljenje rasporeda

Odlasci na opuštene vikende

Zdrava prehrana

Izvor: Physical Performance Across the Adult Life Span: Correlates With Age and Physical Activity.

Hall KS, Cohen HJ, Pieper CF, Fillenbaum GG, Kraus WE, Huffman KM, Cornish MA, Shiloh A, Flynn C, Sloane R, Newby LK, Morey MC.

DOI: 10.1093/gerona/glw120

______