Prednosti i mane keto dijete

Autor : Matea Jarak



Nadamo se da još uvijek traju novogodišnje odluke i da se hranite zdravo. Često zdrava prehrana podrazumijeva dijetu, pa vam tako donosimo jednu od najpopularnijih danas. Google je objavio kako je najčešća pretraga za dijetom završila na informacijama o ketogenoj dijeti. U nastavku saznajte više o ovoj prehrani.

Generalno, ketogena ili keto dijeta je prehrana s velikim udjelom masti, niskim do umjerenim udjelom proteina i niskim udjelom ugljikohidrata. U keto prehrani oko 75-90 % dnevnih kalorija dobivamo iz masti, 6-20 % iz proteina i 2-5 % iz ugljikohidrata. Originalno se ova prehrana preporučala osobama koje su patile od epileptičnih napada (iako nije nikad dokazano da pomaže), prije nego su postojali lijekovi za napade. U posljednjih je nekoliko desetljeća ponovno postala popularna, kako su pacijenti počeli tražiti alternativnu zamjenu za lijekove. No, keto prehrana je postala i popularna dijeta: cilj ove prehrane je dovesti tijelo u stanje ketoze, stanja u kojem tijelo koristi masti kao primarni izvor energije, prije nego ugljikohidrate. Nakon 3-4 dana ketogene dijete, zalihe glikogena su potrošene i započinje stanje ketoze, pri čemu se gube kilogrami i dobiva se dojam tanje linije. Uzmemo li u obzir gubitak kilograma, keto dijeta ima vrlo dobru stranu, a to je izostanak osjećaja gladi: kako je ova prehrana bazirana na brojnim zasićenim mastima, keto dijeta čak i smanjuje apetit. Prema istraživanjima španjolske studije u kojoj je sudjelovalo 20 pretilih volontera, keto prehrana od 800 do 1500 kalorija i vježbanje su doveli do gubitka prosječno 18 kilograma u 4 mjeseca, pri čemu su izgubili masnoće iz predjela trbuha, a zadržali mišićnu masu i snagu. Još je u jednoj studiji iz 2013., godine objavljenoj u časopisu British Journal of Nutrition, analiziran utjecaj keto dijete na dugoročne rezultate kontrole težine i zdravlja kardiovaskularnog sustava. Rezultati su pokazali da su odrasle osobe na keto dijeti s malo kalorija, s unosom ne više od 50 grama ugljikohidrata dnevno, izgubili više kilograma, poboljšali krvni tlak, koncentraciju triglicerida i dobrog „HDL" kolesterola od osoba koje su bile na običnoj dijeti s malo masnoća. No, prema studiji iz 2006. godine, znanstvenici su pokazali kako ne postoje razlike između keto dijete i dijete sa smanjenim unosom ugljikohidrata (40 % kalorija iz UH), niti u gubitku kilograma niti u apetitu. Iako se keto dijeta pokazala vrlo uspješnom u gubitku kilograma, osobe koje su se hranile keto prehranom su navodile kako imaju jake promjene raspoloženja, i to često u negativnom smjeru. Osobe koje su inače dobre volje i vesele, naglo su već nakon tjedan dana postajale mrzovoljne i svadljive. Također, osobe su imale problema sa spavanjem i koncentracijom. Činjenica je da naš mozak može koristiti samo ugljikohidrate kao izvor energije, tj. glukozu koja nastaje metabolizmom UH, pa je pad koncentracije i loša izvedba svakodnevnih zadataka, poput pisanja e-mailova, očekivani rezultat izbacivanja ugljikohidrata iz prehrane. Još jedan jako opasan rezultat keto dijete je ulazak u ketoacidozu, stanje u kojemu se zbog metaboliziranja velike količine masti u našem tijelu nakupljaju molekule ketona. Ketoni su ostatci razgradnje masti i našem organizmu povećavaju kiselost, što može dovesti do osjećaja mučnine, suhe kože, zamućenja vida, ubrzanog disanja, konstipacije, glavobolja, grčeva u mišićima i, na kraju, dijabetičke kome. Količinu ketona u tijelu moguće je pratiti ketonskim trakicama koje funkcioniraju slično kao trakice za mjerenje glukoze u urinu. Također, ako se odlučite na keto prehranu, preporučuje se posjet liječniku ili nutricionistu koji će procijeniti koji oblik keto dijete vam odgovara i jeste li uopće fizički u stanju podnijeti takvu prehranu. Kao zaključak, keto dijeta, kao i brojne druge dijete, ima svoje pluseve i minuse: unosom masti umjesto ugljikohidrata zaista možemo izgubiti kilograme i dobiti liniju kakvu želimo, no rezultati nekontrolirane keto prehrane su i više nego opasni. Zato vam sugeriramo da provjerite sa svojim liječnikom jeste li dobar kandidat za ovakav način prehrane i da se, ukoliko se odlučite na nju, striktno držite pravila zdrave prehrane.