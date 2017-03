Osim što su jedne od omiljenijih životinja ljudima diljem svijeta, ovi usporeni žvakači bambusa posebni su po još jednom karakterističnom obilježju - njihovoj boji. U nastavku pročitajte zašto su pande crno-bijele i kako svaka panda ima drugačiji uzorak krzna!

Znanstvenici koji su otkrili zašto zebre imaju crne i bijele pruge ovaj su se put zainteresirali za pande. U svom su radu, objavljenom u časopisu Behavioral Ecology, otkrili zašto su pande crno-bijele. Na studiji su sudjelovali znanstvenici sa sveučilišta California, Davis i California State, koji su otkrili kako crno-bijele oznake na krznu panda imaju 2 funkcije: kamuflažu i komunikaciju.

„Zašto pande imaju tako istančanu obojanost je pitanje koje si postavljaju znanstvenici već dugi niz godina. Problem je, također, i to što su jedini sisavci koji imaju takvo obojenje, zbog čega je nemoguće uspoređivanje s drugim vrstama", navodi glavni autor Tim Caro, profesor sa Sveučilišta Davis sa Department of Wildlife, Fish and Conservation Biology. „Pravi smo iskorak napravili kada smo počeli svaki dio tijela pande gledali kao zasebno područje". To je omogućilo istraživačima da usporede različite regije na krznu divovske pande s tamno-svijetlim obojenjem krzna kod 195 drugih vrsta zvijeri i 39 podvrsta medvjeda. Zatim su pokušali usporediti koliko su tamne regije uspoređujući njihove ekološke i etološke varijable (različita ponašanja) kako bi otkrili njihovu funkciju. Jasnije, pokušali su odrediti kako su tamne regije krzna kod životinja povezane s njihovim ponašanjem i ekologijom.

Kroz ove su usporedbe znanstvenici zaključili kako je većina krzna pande, na licu, vratu, trbuhu i kukovima, bijelo kako bi se panda sakrila u snijegu. Prednje i stražnje noge su crne kako bi se panda sakrila u sjeni. Znanstvenici su predložili kako je ovo dvostruko obojenje rezultat siromašne prehrane bambusom i činjenicom da pande ne mogu probaviti većinu biljaka koje nalaze u svom okolišu. To znači da ne mogu napraviti dovoljne zalihe masnog tkiva u svom tijelu da bi mogle hibernirati tijekom zime, poput nekih drugih vrsta medvjeda. Zato moraju ostati aktivne cijelu godinu, prelazeći velike udaljenosti i različita staništa, od snježnih planina do tropskih šuma.

Uzorci na njihovim glavama ipak služe svrsi drugačijoj od kamuflaže: služe za komunikaciju. Tamne uši potencijalno daju utisak agresivnosti, znak upozorenja predatorima. Tamni krugovi oko očiju omogućuju pandama da se međusobno prepoznaju ili da drugim pandama signaliziraju upozorenje.

Izvor: Sciencedaily.com

