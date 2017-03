Index > Zdravlje i medicina > Borovnice - čuvari mozga Borovnice - čuvari mozga

Autor : Matea Jarak



Male plave kuglice omiljen su izbor roditelja i pobornika zdrave prehrane. Borovnice su odličan izvor antioksidansa i flavonoida, molekula koje staju u obranu našeg organizma u borbi protiv upala. U nastavku saznajte kako konzumacija borovnica pomaže i našem mozgu.

Tijekom ispitivanja Sveučilišta Exeter zdravi ljudi u dobi 65-77 godina koji su pili koncentrirani sok borovnica svaki dan pokazali su poboljšanje kognitivnih funkcija, protok krvi u mozgu i aktivaciju mozga tijekom obavljanja kognitivnih testova. Znanstvenici su također pronašli dokaze koji pokazuju napredak u radnoj memoriji. Borovnice su bogate flavonoidima koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva. Dr. Joanna Bowtell, voditeljica odsjeka sportskih i zdravstvenih znanosti na Sveučilištu Exeter, navodi: „Naše kognitivne funkcije ima tendenciju padati kako mi starimo. No, prethodna su istraživanja pokazala kako su kognitivne funkcije bolje očuvane kod zdravih starijih osoba koje konzumiraju prehranu bogatom biljnom hranom." U ovoj su studiji znanstvenici pokazali da nakon samo 12 tjedana konzumiranja 30 ml koncentriranog soka borovnice svaki dan, protok krvi u mozak, aktivacija mozga i neki aspekti radne memorije poboljšani su u skupini zdravih starijih osoba. Od 26 zdravih odraslih osoba koje su sudjelovale u ispitivanju, 12 ih je dobilo koncentrirani sok borovnica, koji pruža ekvivalent od 230 g borovnica, jednom na dan, dok je njih 14 dobilo placebo. Prije i nakon 12 tjedana, sudionici su rješavali nekoliko kognitivnih testova dok su MRI skenerom (magnetic resonance imaging) praćene njihove moždane funkcije i mjeren protok krvi u mozgu tijekom odmora. U usporedbi sa skupinom koja je dobila placebo, oni koji su uzeli dodatak od borovnice pokazali su značajno povećanje moždane aktivnosti u područjima mozga vezanima za testove. Studija je isključila svakoga tko je izjavio da konzumira više od 5 porcija voća i povrća dnevno, i svi su se sudionici morali pridržavati svoje normalne prehrane tijekom provedbe studije. Prethodna istraživanja pokazala su da je rizik od demencije smanjen većim unosom voća i povrća, dok su kognitivne funkcije bolje očuvane kod zdravih starijih osoba s prehranom bogatom biljnom hranom. Flavonoidi, koje u velikim količinama nalazimo u biljkama, su vjerojatno važna komponenta koja uzrokuje te učinke. Izvor: Sciencedaily.com ______ Joanna L. Bowtell, Zainie Aboo-Bakkar, Myra Conway, Anna-Lynne R. Adlam, Jonathan Fulford. Enhanced task related brain activation and resting perfusion in healthy older adults after chronic blueberry supplementation. DOI: 10.1139/apnm-2016-0550